В Казани начался суд над бывшими топ-менеджерами «Тимер Банка» и «Татфондбанка»

Свою вину они не признают. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В понедельник, 12 сентября, в Казани стартовал процесс по делу бывшего первого зампредседателя правления «Татфондбанка»Рамиля Насырова и бывшего председателя правления «Тимер Банка» Айрата Камалова. Перед Вахитовским районным судом они предстали по обвинению в растрате порядка миллиарда рублей.

До суда Насыров и Камалов находились в СИЗО, где должны оставаться до 20 числа. Свою вину они до сих пор не признают.

Следующее заседание назначено на 15 сентября.

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