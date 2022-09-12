В 2022 году в 266 дворах Казани обновят наружное освещение

Для полного решения вопроса освещения поселков города необходимо 155 миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году по программе «Наш двор» в Казани обновят наружное освещение в 266 дворах. Там появится 2 276 опор и 3 035 светильников, заявил на совещании в Исполкоме города гендиректор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

Что касается фонарей в поселках, то там уже смонтировали более 53 километра сетей самонесущим изолированным проводом и установили 1 467 светильников. Однако для полного решения вопроса необходимо 155 миллионов рублей..

По программе «Ремонт дорожно-уличной сети Казани» в текущем году установят 526 опор, 924 светильника, 23 километр воздушных линий и три километра кабельных линий. Работы пройдут на 11 объектах. На них будет потрачено 60 миллионов рублей.

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