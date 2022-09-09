В Чебоксарах прокуратура проверит сеть магазинов на законность использования ею плаката «Родина-мать зовет»

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В столице Чувашии торговая сеть на входе в свои магазины разместила объявление-рекламу с использованием изображения известного плаката «Родина-мать зовет».

Такие объявления появились на входе в магазины Чебоксар. Фото: прокуратура Чувашии

- Это явно не соответствует характеру рекламы и тем более специфики деятельности торговой сети. По данному факту проводится проверка, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

Там также отметили, что к проверке будут также привлечены и представители специализированных органов контроля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram