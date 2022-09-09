В Набережных Челнах стартовал суд над экс-директором местного медколледжа

Утверждается, что женщина за деньги организовывала гарантированное зачисление в возглавляемый ею колледж.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Два эпизода превышения должностных полномочий, получение взятки, а также присвоение денег и растрата. Во всех этих уголовных преступлениях обвиняют бывшего директора медколледжа Набережных Челнов.
- Стартует процесс по данному уголовному дело, - сообщили в пресс-службе городского суда.
По версии следствия, женщина, среди прочего, брала с абитуриентов взятки за их поступление в учебное учреждение.
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