В Набережных Челнах стартовал суд над экс-директором местного медколледжа

Утверждается, что женщина за деньги организовывала гарантированное зачисление в возглавляемый ею колледж. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Два эпизода превышения должностных полномочий, получение взятки, а также присвоение денег и растрата. Во всех этих уголовных преступлениях обвиняют бывшего директора медколледжа Набережных Челнов.

- Стартует процесс по данному уголовному дело, - сообщили в пресс-службе городского суда.

По версии следствия, женщина, среди прочего, брала с абитуриентов взятки за их поступление в учебное учреждение.

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