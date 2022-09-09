Дизайнер из Чебоксар решила поставлять свою одежду на рынок Персидского залива

Татьяна Федирко договаривается с потенциальными партнерами о поставках и сотрудничестве. Фото: с сайта minec.cap.ru

Бизнесмен, дизайнер из Чебоксар Татьяна Федирко еще с 2005 года занимается пошивом авторской одежды и изготовлением ее для других брендов. Она уже имеет опыт экспорта своей продукции в Чехию, Португалию и Францию.

Теперь же чебоксарский дизайнер решила продавать свою одежду в странах Персидского залива. В связи с этим она вылетела на переговоры в Саудовскую Аравию и Бахрейне. Татьяна Федирко договаривается с потенциальными партнерами о поставках и сотрудничестве.

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