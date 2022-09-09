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Происшествия9 сентября 2022 10:33

Парня из Чувашии обвиняют в избиении мужа любовницы до смерти по пьяни

Преступление произошло 28 декабря в одном из домов Канаша
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Сейчас молодой человек находится в СИЗО.

Сейчас молодой человек находится в СИЗО.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Канаша, обвиняемого в избиении человека до смерти и побоях. Преступление произошло в доме потерпевшего 28 декабря прошлого года.

По версии следствия, пьяный обвиняемый пришел домой к любовнице и застал ее с мужем. Из ревности он сначала устроил скандал, а после принялся бить возлюбленную и ее супруга по голове кулаками. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

- Ранее обвиняемый уже подвергался к административному наказанию за причинение побоев, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

Сейчас молодой человек находится в СИЗО. В скором времени он предстанет перед судом.

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