Парня из Чувашии обвиняют в избиении мужа любовницы до смерти по пьяни

Сейчас молодой человек находится в СИЗО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Канаша, обвиняемого в избиении человека до смерти и побоях. Преступление произошло в доме потерпевшего 28 декабря прошлого года.

По версии следствия, пьяный обвиняемый пришел домой к любовнице и застал ее с мужем. Из ревности он сначала устроил скандал, а после принялся бить возлюбленную и ее супруга по голове кулаками. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

- Ранее обвиняемый уже подвергался к административному наказанию за причинение побоев, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

Сейчас молодой человек находится в СИЗО. В скором времени он предстанет перед судом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram