Ремонт и строительство дорог в Набережных Челнах завершат в октябре

До 10 октября планируют завершить строительство дороги, которая связывает Замелекесье и ГЭС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что ремонт дорог в Набережных Челнах завершат уже в октябре. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый замруководителя Исполкома города Илья Зуев.

На данный момент завершается строительство дороги к садовому обществу «Гидростроитель-1», обустройство кольцевого движения дороги на пересечении проспектов Мира и Чулман, а также ремонт улицы Усманова на участке от проспекта Дружбы народов до улицы Королева. Кроме того до 10 октября будет закончено строительство дороги на улице Гостевая, которая свяжет Замелекесье и ГЭС.

Отметим, что сейчас в татарстанском автограде также ремонтируют улицу «Корпорация Хайер». По окончании работ там будет расширена проезжая часть.

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