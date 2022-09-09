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Происшествия9 сентября 2022 6:50

В Альметьевске осудили мужчину, который не заметил совершенного ДТП из-за усталости и уехал

В суде он заявил, что в момент аварии слишком громко слушал музыку, что также помешало ему среагировать
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Теперь горожанин лишен водительских прав на год.

Теперь горожанин лишен водительских прав на год.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городском суде Альметьевске рассмотрели дело в отношении местного жителя, обвиняемого в оставлении места ДТП. Установлено, что 23 августа мужчина врезался в другое авто, но не заметил этого и уехал. Свой поступок он объяснил тем, что был уставшим и слишком громко слушал музыку в салоне.

- В момент когда его автомобиль качнулся от контакта, он предположил то, что наехал лишь на выбоину в дорожном полотне, в этой связи продолжил движение в строну дома, - говорят в пресс-службе горсуда

Мужчина пообещал помочь пострадавшему в ремонте машины, а также компенсировал ему причиненный моральный вред. Несмотря на это, судья лишил водителя права управления транспортом на год.

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