Учитесь, отдыхайте, общайтесь: в КНИТУ открыли коворкинг от компании «ЛУКОЙЛ»

Фото: предоставлено пресс-службой

«Умные диваны» (с разъемами usb для зарядки сотовых телефонов), столы, книжный шкаф, лампы со светодиодами – в корпусе «Е» КНИТУ открылся коворкинг. Создание нового пространства стало возможным благодаря помощи одного из партнеров КНИТУ – компании «Лукойл».

- Нас с компанией «ЛУКОЙЛ» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. - сказал врио ректора Юрий Казаков во время торжественного открытия коворкинга. – Это и целевые студенты, и программы дополнительного профессионального образования, и стажировки. Хочу пожелать студентам успехов в учебе. Это всё делается для вас, отдыхайте, учитесь, общайтесь!

Фото: предоставлено пресс-службой

А отдыхать и общаться в таком месте действительно приятно. Стильный дизайн, мягкие диванчики. Можно подзарядить мобильник и подготовиться к семинару.

- Очень приятно находиться в этих стенах и видеть молодые, активные, наполненные жизненной энергией глаза, - сказал Евгений Безбородников, заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». – Это пространство появилось в первую очередь благодаря декану факультета нефти и нефтехимии – Наталье Юрьевне Башкирцевой. Мы лишь чуть-чуть вам помогли. У вашего вуза есть стремление не только внедрять новые методы обучения, создавать новые программы, но и благоустраивать тот дом, в котором мы сегодня с вами находимся.