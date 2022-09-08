В Казани к 135-летию Карима Тинчурина пройду литературно-музыкальные мероприятия

Фото: пресс-служба Тинчуринского театра

В честь 135-летия со дня рождения известного татарского драматурга, актера, одного из основателей татарского профессионального театра Карима Тинчурина провудут серию литературно-музыкальных мероприятий.

Так, 8 сентября в 17.00 стартовал литературно-музыкальный флешмоб в парке отдыха им. Горького.

Далее 13 сентября в 1230 он пройдет в парке им. Карима Тинчурина, а 15 сентября в парке им. Карима Тинчурина в 11.30 зрителям представят концерт, посвященный памяти драматурга.

На этих мероприятиях выступят известные артисты театра Резеда Тухватуллина, Гульчачак и Ирек Хафизовы, Резеда Саляхова, Ильнур Байназаров, Айсылу Мусаллямова и Булат Зиннатуллин.

Вход свободный.