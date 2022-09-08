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Общество8 сентября 2022 13:22

Из-за ремонта на путях временно изменится расписание поезда Канаш – Казань

13 и 15 сентября он будет отправляться в путь на 24 минуты позже
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Всю интересующую пассажиров информацию можно уточнить по телефону +7(937)625-04-33.

Всю интересующую пассажиров информацию можно уточнить по телефону +7(937)625-04-33.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внесены изменения в расписание пригородного поезда Канаш – Казань на 13 и 15 сентября. В связи с ремонтом на путях состав будет отправляться в путь на 24 минуты - в 8:46. Таким образом, в столицу Татарстана он будет прибывать в 11:35, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Более подробную информацию о расписании и маршруте поезда можно уточнить по круглосуточному телефону +7(937)625-04-33.

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