На заводе КАМАЗ провели обыски из-за кражи дорогостоящих деталей

Во время следственно-оперативных мероприятий были даже задействованы кинологи со служебными собаками. Фото: kamaz.ru

В Набережных Челнах полиция провела на заводе КАМАЗ обыски в служебных помещениях цеха картеров, рембригад агрегатного производства и рембазы подрядной организации ООО «М-Теплосервис».

- Блоком безопасности ПАО «КАМАЗ» совместно со следственно-оперативной группой УМВД города проводятся оперативно-следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения кросс-плат, - сообщает пресс-служба автогиганта.

Речь идет о трех дорогостоящих деталях, уголовное дело расследуется по статье «кража в крупном размере». На данный момент установлено, что кросс-платы были похищены с линии обработки в конце августа.

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