В Казани снесут около 30 незаконно установленных объектов

У владельцев есть четыре дня, чтобы демонтировать точки самостоятельно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Казани выявили в городе 29 незаконно установленных на улицах объектов. Это 19 торговых киосков и автофургонов, а также 10 гаражей. Все они теперь подлежат сносу, гласит распоряжение, опубликованное в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Объекты расположены в разных районах столицы Татарстана. У владельцев есть четыре дня, чтобы демонтировать их самостоятельно. В противном случае ларьки и гаражи будут снесены принудительно.

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