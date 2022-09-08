Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 9:08

В Казани ограничат движение транспорта по улице Мулланура Вахитова

Там будут проводиться работы по реконструкции тепловода
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Окончательно улицу откроют для движения 26 сентября.

Окончательно улицу откроют для движения 26 сентября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани будут поэтапно ограничивать движение транспорта по улице Мулланура Вахитова. Все дело в проведении работ по реконструкции тепловода, говорят власти города.

Так, с с 22:00 10 сентября до 6:00 11 сентября будет перекрыт участок от здания №6 до здания №8 по улице Вахитова, с 22:00 20 сентября до 6:00 21 сентября - участок у здания №8 по улице Проточной, а с 22:00 25 сентября до 6:00 26 сентября - дорогу у здания №6а по улице Вахитова.

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram