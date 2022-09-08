В Казани ограничат движение транспорта по улице Мулланура Вахитова

Окончательно улицу откроют для движения 26 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани будут поэтапно ограничивать движение транспорта по улице Мулланура Вахитова. Все дело в проведении работ по реконструкции тепловода, говорят власти города.

Так, с с 22:00 10 сентября до 6:00 11 сентября будет перекрыт участок от здания №6 до здания №8 по улице Вахитова, с 22:00 20 сентября до 6:00 21 сентября - участок у здания №8 по улице Проточной, а с 22:00 25 сентября до 6:00 26 сентября - дорогу у здания №6а по улице Вахитова.

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участков.

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