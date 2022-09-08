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Общество8 сентября 2022 11:55

10 и 11 сентября «День добрых дел» организует сбор теплых вещей

На этой неделе в двух точках города фонд «День добрых дел» проведет выездные акции по сбору теплых вещей
Сбор будет организован на двух площадках.

Сбор будет организован на двух площадках.

Собранные вещи будут переданы подопечным фонда в рамках работы проекта «Благотворительный склад «Хорошие руки» - одного из крупнейших в России системно работающих пунктов приема, обработки и распределения бывших в употреблении вещей.

- Ежегодно на складе получают одежду, обувь, бытовую технику и прочие необходимые предметы около 12 тысяч человек. В Казани работают три пункта приема, дополнительно фонд проводит «выездные» акции по приему вещей, чтобы о возможности и сдать, и получить вещи узнали еще больше горожан. Участники дарят своим вещам вторую жизнь и помогают тем, кто по какой-либо причине сейчас не может позволить себе их купить. За два дня акции благодаря помощи казанцам мы обычно собираем около двух тонн вещей - верхнюю одежду, носки, обувь, детские вещи, куртки, пальто, - поделился основатель фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов.

Акция по сбору вещей пройдет 10 и 11 сентября в двух точках:

- С 10.00 до 19.00, на парковке ТРК Парк Хаус, пр. Ямашева, 46/33.

- С 12.00 до 21.00 на Volga Fashion Market, выставочный комплекс Ak bars Retro cars, Оренбургский тракт, 5/4.

Требования к собираемым вещам: чистые и в хорошем состоянии, цвет, размер и фасон не имеют значения. С похолоданием, особенным спросом у подопечных фонда пользуются теплые вещи, демисезонная одежда и обувь. Также фонд поддерживает приют для животных «Бездомыши», в котором содержатся более 100 собак и кошек. Поэтому фонд принимает и непригодные для носки вещи, которые можно использовать в вольерах (кроме белья, колготок, вещей из кожзаменителя и полностью синтетических тканей).

Пункты приема вещей «Хорошие руки» работают постоянно по адресам: ул. Восстания, 59 и ул. Калинина, 3. По последнему адресу производится и выдача – здесь нуждающиеся могут получить бесплатную вещевую помощь. Также с прошлого года в ТРК «Парк Хаус» установлен специальный контейнер склада «Хорошие руки» для сбора вещей, он работает ежедневно с 10 до 22 часов на 1 этаже торгового комплекса.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный автомобиль оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», тел.: 8(843) 236-65-61