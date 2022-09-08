10 и 11 сентября «День добрых дел» организует сбор теплых вещей

Сбор будет организован на двух площадках.

Собранные вещи будут переданы подопечным фонда в рамках работы проекта «Благотворительный склад «Хорошие руки» - одного из крупнейших в России системно работающих пунктов приема, обработки и распределения бывших в употреблении вещей.

- Ежегодно на складе получают одежду, обувь, бытовую технику и прочие необходимые предметы около 12 тысяч человек. В Казани работают три пункта приема, дополнительно фонд проводит «выездные» акции по приему вещей, чтобы о возможности и сдать, и получить вещи узнали еще больше горожан. Участники дарят своим вещам вторую жизнь и помогают тем, кто по какой-либо причине сейчас не может позволить себе их купить. За два дня акции благодаря помощи казанцам мы обычно собираем около двух тонн вещей - верхнюю одежду, носки, обувь, детские вещи, куртки, пальто, - поделился основатель фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов.

Акция по сбору вещей пройдет 10 и 11 сентября в двух точках:

- С 10.00 до 19.00, на парковке ТРК Парк Хаус, пр. Ямашева, 46/33.

- С 12.00 до 21.00 на Volga Fashion Market, выставочный комплекс Ak bars Retro cars, Оренбургский тракт, 5/4.

Требования к собираемым вещам: чистые и в хорошем состоянии, цвет, размер и фасон не имеют значения. С похолоданием, особенным спросом у подопечных фонда пользуются теплые вещи, демисезонная одежда и обувь. Также фонд поддерживает приют для животных «Бездомыши», в котором содержатся более 100 собак и кошек. Поэтому фонд принимает и непригодные для носки вещи, которые можно использовать в вольерах (кроме белья, колготок, вещей из кожзаменителя и полностью синтетических тканей).

Пункты приема вещей «Хорошие руки» работают постоянно по адресам: ул. Восстания, 59 и ул. Калинина, 3. По последнему адресу производится и выдача – здесь нуждающиеся могут получить бесплатную вещевую помощь. Также с прошлого года в ТРК «Парк Хаус» установлен специальный контейнер склада «Хорошие руки» для сбора вещей, он работает ежедневно с 10 до 22 часов на 1 этаже торгового комплекса.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный автомобиль оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», тел.: 8(843) 236-65-61