В Чувашии возросло число работников, увольняющихся по собственному желанию

Сейчас работодатели ищут 7 875 сотрудников. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во втором квартале текущего года в Чувашии число принятых на работу снизилось, а уволившихся резко возросло. Согласно данным Чувашстата, за указанный период в республике трудоустроились 12,7 тысячи человек (что на 482 человека меньше, чем в первом квартале), а уволились - 17 918 человек (что на 5,3 тысяч больше, чем за прошлый отчетный период).

По собственному желанию уволились 15,9 тысячи работников. Эта цифра на 39,7% больше той, что была в первом квартале. По соглашению сторон работу оставили 643 человека, что на 26,1% больше. чем было раньше.

Отметим, что в связи увольнениями в республике увеличилось количество вакантных мест. Сейчас работодатели ищут 7 875 сотрудников.

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