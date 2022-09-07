Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 13:10

В Чувашии возросло число работников, увольняющихся по собственному желанию

Во втором квартале от своих должностей добровольно отказались 15,9 тысячи человека
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Сейчас работодатели ищут 7 875 сотрудников.

Сейчас работодатели ищут 7 875 сотрудников.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во втором квартале текущего года в Чувашии число принятых на работу снизилось, а уволившихся резко возросло. Согласно данным Чувашстата, за указанный период в республике трудоустроились 12,7 тысячи человек (что на 482 человека меньше, чем в первом квартале), а уволились - 17 918 человек (что на 5,3 тысяч больше, чем за прошлый отчетный период).

По собственному желанию уволились 15,9 тысячи работников. Эта цифра на 39,7% больше той, что была в первом квартале. По соглашению сторон работу оставили 643 человека, что на 26,1% больше. чем было раньше.

Отметим, что в связи увольнениями в республике увеличилось количество вакантных мест. Сейчас работодатели ищут 7 875 сотрудников.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram