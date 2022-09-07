В Казани заселили три новых дома в ЖК «Сандугач»

Среди новосел - работники бюджетной сферы, многодетные и молодые родители, медики и дети-сироты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани заселили дома №№3, 3А и 3Б по улице Гареева в ЖК «Сандугач». Ключи от квартир там получили около 220 семей. Среди новосел - работники бюджетной сферы, многодетные и молодые родители, медики и дети-сироты, сообщает Госжилфонд при главе Татарстана.

В доме №3 расположены 36 двухкомнатных и 36 трехкомнатных квартир общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров. Остальные два дома имеют 108 квартир общей площадью в пять тысяч «квадратов».

В будущем ЖК «Сандугач» будет включать в себя 18 жилых домов на 1 716 квартир. Жилье должно быть достроено до конца текущего года.

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