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Общество7 сентября 2022 10:22

В Казани отремонтируют более километра улицы Дорожная

Из-за проводимых работ там уже перенесли пешеходный переход и светофор
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Там уже уложили выравнивающее асфальтобетонное покрытие на площади более 11 тысяч квадратных метров.

Там уже уложили выравнивающее асфальтобетонное покрытие на площади более 11 тысяч квадратных метров.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По программе восстановления и ликвидации аварийной ямочности на дорогах в казанском поселке Нагорный ремонтируют проезжую улицы Дорожная. Там собираются благоустроить участок протяженностью 1,16 километра.

На улице уже установили дорожные и тротуарные бортовые камни, уложили выравнивающее асфальтобетонное покрытие на площади более 11 тысяч квадратных метров. Также в связи с проводимыми работами там перенесли пешеходный переход и светофор возле дома №35.

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