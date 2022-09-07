В Казани отремонтируют более километра улицы Дорожная

Там уже уложили выравнивающее асфальтобетонное покрытие на площади более 11 тысяч квадратных метров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По программе восстановления и ликвидации аварийной ямочности на дорогах в казанском поселке Нагорный ремонтируют проезжую улицы Дорожная. Там собираются благоустроить участок протяженностью 1,16 километра.

На улице уже установили дорожные и тротуарные бортовые камни, уложили выравнивающее асфальтобетонное покрытие на площади более 11 тысяч квадратных метров. Также в связи с проводимыми работами там перенесли пешеходный переход и светофор возле дома №35.

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