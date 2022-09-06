В Татарстане намолотили уже 5 миллионов тонн зерна

Хлеборобы собрали зерно с 1,357 тысячи гектаров земли. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 6 сентября аграрии республики намолотили 5 миллионов тонн зерна. Так, хлеборобы собрали зерно с 1,357 тысячи гектаров земли. Это 94% от общего количества посевных площадей. Средняя урожайность составила 36,8 центнера с гектара, сообщает Минсельхоз Татарстана.

Отметим, часть районов уже уже полностью завершили уборку на полях. Лидерами же по намолоту зерна стали Тетюшский район - 214,5 тысяч тонн, Буинский район - 198,7 тысяч тонн, и Арский район - 197 тысяч тонн.

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