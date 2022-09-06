На Голубых озерах в Казани появятся кафе и бесплатный туалет

В 2023 году начнут укрепление инфраструктуры для экологических троп и маршрутов. Фото: Город Казань KZN.RU

В ходе основных работ по благоустройству территории Голубых озер в Казани там появятся кафе и бесплатный туалет. Кроме того, там усилят инфраструктуру для экологических троп и маршрутов, а главное - укрепят берега Хрустального водопада, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Первый этап благоустройства Голубых озер планируется завершить в ноябре текущего года. А вот вышеуказанной инфраструктурой там займутся в 2023 году.

Напомним, что ранее сообщалось об открытии первой части сада Рыбака в Адмиралтейской слободе. Там благоустроили часть территории со стороны улицы Кызыл Армейской.

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