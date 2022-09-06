В Казани состоится предпремьерный показ французской комедии «Поехали!»

Картину представляет кинопрокатная компания Capella Film. Фото: кадр из фильма

В среду, 7 сентября, в Казани состоится предпоказ новой французской комедии «Поехали!». Мероприятие пройдет в кинотеатре «Киномакс» в ТРК «Тандем». В официальный прокат лента, которую представляет кинопрокатная компания Capella Film, выйдет только 15 числа.

«Поехали!» - комедия о Луизе, которую настиг приступ паники прямо в машине, молодом преступники и их совместном приключении. Она - та, кого всю жизнь преследуют неудачи. Он - тот, кто всегда находит неприятности на свою голову.

Главные роли в фильме исполнили Марина Фоис («22 пули: Бессмертный», «Человек, который хотел жить по-своему», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра») и Бенжамен Вуазен («Утраченные иллюзии», «Лето'85»). Режиссер и один из сценаристов картины - Дидье Барсело.