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Происшествия5 сентября 2022 14:01

Пенсионерка из Йошкар-Олы хотела получить выплату за прививку, но лишилась 100 тысяч рублей

Женщину обманул аферист, представившийся сотрудником Пенсионного фонда
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: Ольга Крыльцова

80-летняя жительница Йошкар-Оле обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Пенсионного фонда, и заявил о положенной ей выплате за прививку от COVID-19.

Для того, чтобы получить деньги, пенсионерка сообщила мужчине всю информацию о своей банковской карте и код из смс. В итоге горожанка лишилась 100 тысяч рублей. Никакой выплаты ей, конечно, не пришло.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

- Для перечисления денег достаточно знать только номер банковской карты. Не сообщайте никому коды или пароли, поступающие в смс-сообщениях, и цифры, указанные на обратной стороне банковской карты, - напоминают в МВД по Марий Эл.

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