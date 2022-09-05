Пенсионерка из Йошкар-Олы хотела получить выплату за прививку, но лишилась 100 тысяч рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Ольга Крыльцова

80-летняя жительница Йошкар-Оле обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Пенсионного фонда, и заявил о положенной ей выплате за прививку от COVID-19.

Для того, чтобы получить деньги, пенсионерка сообщила мужчине всю информацию о своей банковской карте и код из смс. В итоге горожанка лишилась 100 тысяч рублей. Никакой выплаты ей, конечно, не пришло.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

- Для перечисления денег достаточно знать только номер банковской карты. Не сообщайте никому коды или пароли, поступающие в смс-сообщениях, и цифры, указанные на обратной стороне банковской карты, - напоминают в МВД по Марий Эл.

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