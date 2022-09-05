Прокуратура проверит информацию о подростках на крыше многоэтажки в Казани

Инцидент произошел по адресу: улица Дубравная, 29. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные жители Казани заметили на крыше многоэтажки №29 по улице Дубравная пятерых подростков. Один из них сидел на самом краю, свесив ноги, и курил, говорят очевидцы.

После того, как эта информация появилась в соцсетях и СМИ, ей заинтересовалась прокуратура города. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению закона о ЖКХ и антитеррористической защищенности объектов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram