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Происшествия5 сентября 2022 11:20

Прокуратура проверит информацию о подростках на крыше многоэтажки в Казани

По словам очевидцев, один из ребят сидел на самом краю, свесив ноги
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел по адресу: улица Дубравная, 29.

Инцидент произошел по адресу: улица Дубравная, 29.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные жители Казани заметили на крыше многоэтажки №29 по улице Дубравная пятерых подростков. Один из них сидел на самом краю, свесив ноги, и курил, говорят очевидцы.

После того, как эта информация появилась в соцсетях и СМИ, ей заинтересовалась прокуратура города. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению закона о ЖКХ и антитеррористической защищенности объектов.

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