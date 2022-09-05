Президентом Федерации коневодства и конного спорта Татарстана стал Марат Зяббаров

Его кандидатура была утверждена путем открытого голосования членов собрания. Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана

На должность президента Федерации коневодства и конного спорта Татарстана назначен Марат Зяббаров – заместитель премьер-министра республики и глава регионального Минсельхоза. Его кандидатура была утверждена путем открытого голосования членов собрания, среди которых руководители спортивных школ и ветераны.

- Коневодство – очень важное направление не только в спорте, но и в нашем сельском хозяйстве. Впереди нас ждет большая работа, но для нас это направление близко, поэтому приложим все усилия для развития коневодства и конного спорта в Татарстане, – приводит слова Зяббарова пресс-служба местного Минспорта.

Новый президент Федерации уже выслушал первые проблемы и пожелания членов собрания.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram