В ходе спецоперации погиб уроженец Балтасинского района Рафил Гайнутдинов

Солдат окончил Казанское танковое училище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб еще один татарстанец – уроженец Балтасинского района старший лейтенант Рафил Гайнутдинов. Ему был 31 год, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на главу муниципалитета Рамиля Нутфуллина.

Гайнутдинов родился в селе Нижний Субаш. После окончания местной школы он поступил в Казанское танковое училище. В спецоперации солдат принимал участие с первых ее дней. Мужчина погиб 12 августа.

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