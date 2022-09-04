В Чувашии создали план по установлению самого низкого тарифа на электричество в ПФО

Выгодная цена на электроэнергию должна очень сильно повлиять себестоимость продукции предприятий, которые ее используют для производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время рабочего визита в Батыревский район глав Чувашии Олег Николаев озвучил план по установлению в республике самого низкого тарифа на электричество среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО).

- Сейчас мы имеем стоимость электроэнергии чуть более 5 рублей. Это второе место с конца в ПФО. Но мы выработали план действий по снижению ее стоимости. Это будет сделано за счет создания новых центров генерации в объеме примерно 100 МВт. Пять энергоцентров по 20 МВт каждый. И по мере выполнения этого плана стоимость электроэнергии станет ниже 5 рублей. Будет чуть более 4 рублей. Это очень выгодная цена, очень сильно влияющая на себестоимость продукции тех производств, которые потребляют электроэнергию, - сказал Олег Николаев.

Так, возведение первого энергоцентра в Новочебоксарске хотят начать в 2023 году.

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