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Экономика4 сентября 2022 13:08

В Чувашии создали план по установлению самого низкого тарифа на электричество в ПФО

Сейчас электроэнергия в республике стоит чуть более 5 рублей за кВтч
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Выгодная цена на электроэнергию должна очень сильно повлиять себестоимость продукции предприятий, которые ее используют для производства.

Выгодная цена на электроэнергию должна очень сильно повлиять себестоимость продукции предприятий, которые ее используют для производства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время рабочего визита в Батыревский район глав Чувашии Олег Николаев озвучил план по установлению в республике самого низкого тарифа на электричество среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО).

- Сейчас мы имеем стоимость электроэнергии чуть более 5 рублей. Это второе место с конца в ПФО. Но мы выработали план действий по снижению ее стоимости. Это будет сделано за счет создания новых центров генерации в объеме примерно 100 МВт. Пять энергоцентров по 20 МВт каждый. И по мере выполнения этого плана стоимость электроэнергии станет ниже 5 рублей. Будет чуть более 4 рублей. Это очень выгодная цена, очень сильно влияющая на себестоимость продукции тех производств, которые потребляют электроэнергию, - сказал Олег Николаев.

Так, возведение первого энергоцентра в Новочебоксарске хотят начать в 2023 году.

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