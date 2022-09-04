В центре Казани сняли полуголых девушек в мотошлемах

Горожане предположили, что это были съемки рекламы. Фото: скриншот

В соцсетях начали распространятся кадры полуголых девушек в мотошлемах. Очевидец заснял их в центре Казани. Судя по кадрам, они появились на дороге между экстрим-парком УРАМ и Кремлевской набережной.

Несмотря на холод, девушки в откровенных купальниках уверенно вышагивали в сапогах по колено в сторону снимавшего их видео-оператора. Интернет-пользователи предположили. Что это были съемки рекламы.

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