Жители Казани пожаловались на нашествие блох, страдают дети

Горожане уже обращались в управляющую компанию, но это не помогло. Фото: Алексей ФОКИН

Жители дома №22 на улице Волгоградская в Казани пожаловались на то, что их детей кусают блохи. Нашествия насекомых исходит из подвала, там сыро и постоянно обитают бездомные животные.

Блохи распространились уже в подъезды и начали приникать в квартиры. А после того как один из жильцов повесил на игровой площадке палас, они начали нападать на детей. Одного ребенка блохи буквально облепили за считанные минуты. Он был искусан.

По словам жителей дома, они уже обращались в управляющую компанию, подвал обработали, но это не помогло, сообщает «Татарстан24».

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