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Общество4 сентября 2022 10:05

Жители Казани пожаловались на нашествие блох, страдают дети

Насекомые облюбовали подвал дома на улице Волгоградская
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Горожане уже обращались в управляющую компанию, но это не помогло.

Горожане уже обращались в управляющую компанию, но это не помогло.

Фото: Алексей ФОКИН

Жители дома №22 на улице Волгоградская в Казани пожаловались на то, что их детей кусают блохи. Нашествия насекомых исходит из подвала, там сыро и постоянно обитают бездомные животные.

Блохи распространились уже в подъезды и начали приникать в квартиры. А после того как один из жильцов повесил на игровой площадке палас, они начали нападать на детей. Одного ребенка блохи буквально облепили за считанные минуты. Он был искусан.

По словам жителей дома, они уже обращались в управляющую компанию, подвал обработали, но это не помогло, сообщает «Татарстан24».

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