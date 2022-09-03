В Нижнекамске на месте разлива нефти экологи взяли пробы почвы

Площадь пораженного участка составила 27 квадратных метров. Фото: vk.com/minecort

Полиция Нижнекамска сообщила в Минэкологии Татарстана о разливе нефти в промышленной зоне города. Площадь пораженного участка составила 27 квадратных метров. На место происшествия выехали специалисты ведомства

- Было установлено, что розлив произошел в ходе нелегальной перекачки нефтепродуктов. Были взяты пробы загрязненной почвы. Результаты исследований будут известны в течение 10 дней, - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

По факту незаконной перекачки проводится полицейская проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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