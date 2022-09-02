Власти Татарстана утвердили норматив по стоимости услуг вытрезвителей на 2023 год

Соответствующее поставление Кабмина республики вступит в силу с 1 января. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении норматива стоимости услуг вытрезвителей на 2023 год и плановый период 2024-го и 2025-го.

Согласно документу, с 1 января стоимость за один койко-день составит 825,37 рубля, через год - 826,19 рубля, а в 2025-ом - 828,88 рубля.

При этом, к данному нормативу еще и прикрепили повышающие коэффициенты, которые зависят от различных факторов, в том числе и от инфраструктуры каждого отдельно взятого вытрезвителя.

По данным из постановления, на территории Татарстана действует 11 таких учреждений. В Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском и Чистопольском районах, где в каждом есть по 10 койко-мест, а также в Казани и Набережных Челнах – 40 и 20 койко-мест соответственно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram