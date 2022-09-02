В Чебоксарах повысили стоимость обеда для детей в школах

Обеды для обучающихся теперь будут стоить 65 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Чувашии для школьников повысили стоимость питание. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Денис Спирин.

Согласно документу, стоимость комплексных завтраков в новом учебном году осталась неизменной и составила 25 рублей. А вот обеды ученикам теперь обойдутся на 5 рублей дороже и будут стоить 65 рублей.

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