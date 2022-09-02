Мошенники отправили пенсионера из Казани в полицию, и он там узнал, что его обманули почти на 3 миллиона рублей

Пенсионеру позвонил мужчина и представился следователем. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

В августе 71-летнему жителю Казани на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился следователем. Он сообщил пенсионеру, что некий гражданин оформил генеральную доверенность от его имени потерпевшего и теперь по ней может забрать из банка все сбережения.

После этого с пожилым мужчиной связалась «сотрудница банка». Чтобы он ей поверил, отправила через мессенджер фото якобы своего удостоверения. От этого пенсионер проникся доверием к позвонившей женщине и стал выполнять ее инструкции.

Так, ему указали для того, чтобы обезопасить свои деньги от незнакомца с доверенностью нужно их снять со счета. Казанец отправился в ближайшее отделение банка, забрал наличные и начал их переводить на продиктованный по телефону счет. В течение нескольких дней он отправил туда почти 3 миллиона рублей из своих сбережений. Получив эти деньги, мошенники сказали пенсионеру прийти в отделение полиции, что он беспрекословно и сделал. Там уже от настоящих правоохранителей мужчина узнал, что его обманули.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей мошенников, - сообщили в УМВД Казани.

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