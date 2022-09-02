Начальника полиции ОМВД Сармановского района отправили под домашний арест по делу о взятке

Суд не нашел оснований отправлять подозреваемого в камеру СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районном суде Казани рассмотрели ходатайство следствия о заключении под стражу начальника полиции, зам начальника ОМВД Сармановского района. Его задержали по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд не стал отправлять правоохранителя в камеру СИЗО и назначил ему домашний арест на два месяца.

Как сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах, поводом для подозрений в отношении полицейского начальника стали показания его подчиненного, который сообщил, что взял взятку от задержанного за общее покровительство и должен был передать эти деньги начальнику. К слову, данный подчиненный свою вину признал и также был помещен под домашний арест.

- Данные полицейские подозреваются в получении взятки в размере 25 тысяч рублей за покровительство незаконных действий, совершаемых третьими лицами. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали КП-Казань в МВД Татарстана.

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