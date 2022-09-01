С улиц Казани уберут 31 нелегальный киоск

У владельцев этих объектов еще есть время самостоятельно убрать их.
Фото: Яна ЛИСИНА
В столице республики с улиц планируют снести незаконно размещенные торговые объекты. На этот счет имеется соответствующее постановление Исполкома города.
К этим объектам относятся торговые киоски и павильоны. Их насчитывается в количестве 31 постройки. Подробный список их адресов опубликован на сайте мэрии города.
Так, если собственники самостоятельно не демонтируют свои объекты, то власти принудительно их снесут с 6 сентября по 4 декабря. После демонтажа их отправят на базу хранения, находящуюся на улице Воровского.
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