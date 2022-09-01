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Общество1 сентября 2022 16:11

С улиц Казани уберут 31 нелегальный киоск

Их вывезут на базу хранения в Ново-Савиновском районе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
У владельцев этих объектов еще есть время самостоятельно убрать их.

У владельцев этих объектов еще есть время самостоятельно убрать их.

Фото: Яна ЛИСИНА

В столице республики с улиц планируют снести незаконно размещенные торговые объекты. На этот счет имеется соответствующее постановление Исполкома города.

К этим объектам относятся торговые киоски и павильоны. Их насчитывается в количестве 31 постройки. Подробный список их адресов опубликован на сайте мэрии города.

Так, если собственники самостоятельно не демонтируют свои объекты, то власти принудительно их снесут с 6 сентября по 4 декабря. После демонтажа их отправят на базу хранения, находящуюся на улице Воровского.

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