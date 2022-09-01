В Казани вновь открыли движение трамваев по проспекту Победы

А вот автомобильное движение там по-прежнему ограничено. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

1 сентября в Казани открыли движение трамваев по проспекту Победы. Ранее там было введено ограничение в связи со строительством Вознесенского тракта. На время рельсы были перенесены на объездную дорогу в направлении от улицы Минской до Закиева в сторону Мамадышского тракта.

За два месяца специалисты уложили на участке 38 рельсошпальных решеток, установили восемь температурных компенсаторов, собрали в накладки 88 стыков и приварили 48 электросоединений. После всего этого они засыпали щебнем шпальные ящики, произвели рихтовку, подбивку и правку пути, а также сверление отверстий для установки путевых тяг, говорят в МУП «Метроэлектротранс».

Автомобильное движение по этому участку по-прежнему ограничено.

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