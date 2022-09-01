В Казани открыли обновленную татарскую гимназию №18, получившую дополнительный корпус

Учреждение стало в три раза больше. Фото: Денис Гордийко

1 сентября в Казани открылась обновленная татарская гимназия №18 на улице Кул Гали. За лето у учреждения появился второй корпус, за счет чего оно стало в три раза больше. В новом здании будут проходить занятия у учеников средних и старших классов, говорят власти города.

В новом корпусе обустроили актовый зал с балконом, в котором смогут разместиться до 350 зрителей. Дизайн разрабатывался вместе с учащемся.

В учебном году 2022/2023 за парты в гимназии сядут 670 ребят, в том числе 95 первоклассников.

Отметим, что здание гимназии было построено в 1982 году и изначально использовалось под детский сад.

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