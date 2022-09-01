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Общество1 сентября 2022 11:40

Житель Татарстана задолжал 38 миллионов рублей налогов и лишился «КАМАЗа»

Приставы арестовали грузовик и теперь могут реализовать его с торгов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
У должника есть 10 дней, чтобы расплатиться, иначе он лишится авто.

У должника есть 10 дней, чтобы расплатиться, иначе он лишится авто.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Татарстана задолжал 38 миллионов рублей налогов, которые должна была выплатить его компания по аренде строительной техники. Несмотря на возбуждение исполнительного производства, деньги он не выплатил. В связи с этим судебные приставы были вынуждены арестовать имущество мужчины.

Так, они арестовали грузовой автомобиль «КАМАЗ». Если должник не расплатиться в течение 10 дней, большегруз реализуют с торгов, говорят в ГУ ФСПП России по республике.

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