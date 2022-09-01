Изучение татарского языка в школах Татарстана будет организовано по трем программам

Около 63,34% родителей выбрали в качестве изучения татарский, а 33,33 - русский. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

В Татарстане с нового учебного года школьники с первого по пятый класс будут учиться по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам. Благодаря этому дети получат возможность изучить государственный язык республики, сообщает министерство образования и науки Татарстана.

Так, в образовательных учреждениях государственный язык будут учить по трем программам. Это родной (татарский) язык для школ с обучением на татарском языке; родной язык для школ с обучением на русском языке и татарский язык как государственный язык Татарстана для школ с обучением на русском языке.

Для школьников первых и пятых классов, для которых татарский является не родным, будут изучать его по программе «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык». Это относятся тем, кто выбрал изучение татарского языка.

Кроме того, 89 учебников по татарскому языку уже числятся в федеральном перечне. Также имеются учебно-методический комплекс нового поколения по родному татарскому языку и литературе, разработанный Академией наук.

Напомним, что в 2021-2022 учебном году в республике 3285 учителей преподавали татарский язык. Около 63,34% родителей выбрали в качестве изучения татарский, а 33,33 - русский.

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