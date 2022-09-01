Новый ректор КФУ Ленар Сафин впервые поздравил студентов с Днем знаний

1 сентября является отправной точкой увлекательного путешествия в удивительный мир открытий, заметил он. Фото: КФУ

Новый ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин впервые поздравил сотрудников и студентов вуза с Днем знаний и началом нового учебного года. Он отметил, что этот праздник является отправной точкой увлекательного путешествия в удивительный мир открытий и возможностей.

- Друзья, нас объединяет причастность к прекрасному миру науки и образования, который составляет основу культурного и экономического прогресса современного общества, - заметил в своем обращении Сафин.

Ректор пожелал аспирантам максимального погружения в выбранную специальность, педагогам - профессионального роста и всем им вместе - добра, здоровья и плодотворного учебного года.

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