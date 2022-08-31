Оперный фестиваль "Казанская очень-2022" посетило 20 тысяч зрителей

Дирижировал оркестром народный артист страны и республики Александр Сладковский.Фото: Министерство культуры Татарстана

30 августа на площади перед Дворцом земледельцев в Казани прошел XII Международный оперный фестиваль «Казанская осень». Его посетило рекордное за всю историю проведения мероприятия количество зрителей - более 20 тысяч, сообщают власти города.

Для казанцев и туристов выступили музыканты Государственного академического симфонического оркестра Татарстана вместе с Заслуженной артисткой России и республики Аидой Гарифуллиной. Слушателям удалось послушать исполнение произведений Пуччини, Дворжака, Шуберта, Чайковского, Яруллина, Ахияровой и Низамова.

Дирижировал оркестром Народный артист России Александр Сладковский, который является основателем оперного фестиваля «Казанская осень».

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