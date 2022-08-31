Шаймиев назвал Горбачева выдающимся политическим и общественным деятелем. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Первый глава Татарстана, а ныне госсоветник республики Минтимер Шаймиев выразил слова соболезнования дочери единственного Президента СССР Михаила Горбачева, который скончался 30 августа на 92-м году жизни.

- Уважаемая Ирина Михайловна! Искренне разделяем горечь этой невосполнимой утраты, скорбим вместе с вашими родными и близкими. Сил Вам и стойкости в эти трудные дни, - говорится в телеграмме, которую Шаймиев направил дочери Горбачева.

Госсоветник республики назвал Михаила Горбачева выдающимся политическим и общественным деятелем, который начал процесс коренной перестройки общества.

Отметим, что после ухода от власти Горбачев занимался делами Горбачев-фонда. В последние годы политик серьезно болел.

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