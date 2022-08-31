В День нефтяника-2022 в Альметьевске бесплатно выступят Баста и Григорий Лепс

Московские гости выйдут на сцену у дворца культуры «Нефтьче» вечером. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 3 сентября, в Альметьевске с размахом отметят День нефтяника-2022. Гуляния пройдут сразу на четырех площадках: у дворца культуры «Нефтьче», на площади Ленина, в сквере «Каракуз» и в городском парке. Хедлайнерами вечернего праздничного концерта станут исполнители Баста и Григорий Лепс.

День нефтяника начнется с выступления Евгения Дятлова на площади Ленина в 11:30. После него на сцену выдут Гузель Уразова и Ильдар Хакимов. Мероприятие будет продолжаться вплоть до 20:00 и завершится песнями в исполнении Фирдуса Тямаева.

У ДК «Нефтьче» концерт начнется в 17:30 с выступления группы «ОММАЖ». В 18:30 на сцену выйдет группа «Рок-Привет», в 19:45 – Григорий Лепс, а в 21:00 – Баста.

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