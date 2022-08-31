В Казани автоинспекторы скрутили и повалили на землю мужчину, ехавшего в иномарке

Эти кадры свидетели произошедшего поспешили опубликовать в соцсетях. Фото: скриншот

Казанцы стали свидетелями задержания сотрудниками ГИБДД мужчины на Мамадышском тракте. Человек из салона иномарки оказывал сопротивление, из-за чего полицейским пришлось его скрутить, в процессе чего тот упал на землю.

Судя по кадрам, которые очевидцы поспешили опубликовать в соцсетях, автоинспекторы также прижали к автомобилю другого мужчину, который вышел из салона. Третьего они трогать не стали.

Причина остановки легковушки не уточняется. Утверждается, что инцидент произошел 30 августа, в День республики и города.

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