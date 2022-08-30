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Общество30 августа 2022 13:02

Минниханов, Файзуллин и Розенбаум посетили в Казани благоустроенный двор на улице Мавлютова

Там обустроили сцену и даже зрительный зал для концертов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Визит был сделан во время празднования дня республики и города-2022. Фото: president.tatarstan.ru

Визит был сделан во время празднования дня республики и города-2022. Фото: president.tatarstan.ru

В День республики и города-2022 в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Минстроя России Ирек Файзуллин, мэр столицы республики Ильсур Метшин и певец Александр Розенбаум посетили благоустроенную по программе «Наш двор» придомовую территорию по адресу: улица Мавлютова, 17.

В существующей там дубовой роще, где деревьям уже около 70 лет, для прогулок проложили тропинки, также во дворе организовали зоны для отдыха и игр, установили небольшую сцену и создали зрительный зал для проведения концертов.

- Гигантские задачи реализуются благодаря активному вашему участию, - отметил глава Минстроя России заинтересованность в реализации таких программ как «Наш двор» самих жителей.

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