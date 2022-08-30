Книга Почета Казани пополнились новыми именами

Торжественная церемония прошла в Ратуше. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В этот вторник, 30 августа, традиционно в честь Дня республики и города Книга Почета Казани пополнилась новыми именами. Торжественная церемония прошла в Ратуше.

В этот раз такой чести удостоился татарский писатель, член Союза писателей России и Татарстана Ренат Харисов.

- Казань – это моя гордость, – отметил литератор.

По его словам, в его произведениях город присутствует как нечто одушевленное. Также в Книгу Почета Казани в этом году были внесены Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию, Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ и лицей №131.

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