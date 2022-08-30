В День республики в Казани открыли новый IT-парк имени Башира Рамеева

Его создали на базе пустующих площадей бывшей обувной фабрики "Спартак". Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

30 августа в столице Татарстана торжественно открыли новый IT-парка имени советского ученого Башира Рамеева. Его общая площадь - 49 700 квадратных метров. Все это помещения бывшей обувной фабрики «Спартак», которые были переделаны под программистов.

Так, здесь организовали киберарену, криптополигон, новый большой детский ИТ-парк, круглосуточный коворкинг на 108 рабочих мест, стильные переговорные комнаты с видом на озеро Кабан, стартап Хаб, конференц-залы вместимостью до 600 человек и фудзону.

- На самом красивом месте, берегу Кабана, появился такой прекрасный объект. Уверен, что он станет центром притяжения и даст серьезный толчок развитию IT-отрасли, - сказал во время церемонии открытия глава Татарстана Рустам Минниханов.

Отмечается, что в отличие от давно действующего казанского IT-парка, в который можно войти только по пропуску, посещать новый сможет каждый желающий. Планируется, что IT-парк имени Башира Рамеева станет ядром цифрового квартала в городе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram