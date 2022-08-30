В 2022 году Татарстан получит более 658 миллионов рублей на компенсацию расходов на посевные работы

Всего за этот и следующий год сумма компенсации для них превысит 1,3 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому аграриям по всей стране в качестве компенсации выделят компенсацию за расходы по производству и реализации зерновых культур. Причем помощь рассчитана как на 2022-1, так и на 2023 год. Так, в первом случае в регионы из федерального бюджета направят более 7,8 миллиарда, а после и вовсе 10 миллиардов рублей.

В этот список попали и сельхозпроизводители Татарстана. В этом году им компенсируют более 658 миллионов рублей. При этом в 2023–м аграрии республики могут рассчитывать на точно такую же сумму.

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