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Экономика30 августа 2022 12:14

В 2022 году Татарстан получит более 658 миллионов рублей на компенсацию расходов на посевные работы

Эти деньги предусмотрены в федеральном бюджете
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Всего за этот и следующий год сумма компенсации для них превысит 1,3 миллиарда рублей.

Всего за этот и следующий год сумма компенсации для них превысит 1,3 миллиарда рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому аграриям по всей стране в качестве компенсации выделят компенсацию за расходы по производству и реализации зерновых культур. Причем помощь рассчитана как на 2022-1, так и на 2023 год. Так, в первом случае в регионы из федерального бюджета направят более 7,8 миллиарда, а после и вовсе 10 миллиардов рублей.

В этот список попали и сельхозпроизводители Татарстана. В этом году им компенсируют более 658 миллионов рублей. При этом в 2023–м аграрии республики могут рассчитывать на точно такую же сумму.

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