В Аликовском районе построят ферму, где коров доить будут роботы

Новая ферма будет рассчитана на 200 голов с современным оборудованием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чувашии решили построить животноводческую ферму, где коров будут доить роботы. У каждой из них будет ошейник с электронным чипом, который определит нуждается ли животное в дойке, сообщает Минсельхоз республики.

В ведомстве уточнили, что новую ферму на 200 голов с современным оборудованием в Аликовском районе решило местное сельскохозяйственное предприятие. Одной из особенностью робота-доярки, который там будет работать, также является отслеживание параметров полученного молока. Если он зафиксирует отклонения от нормы, то дойку остановят и об этом сообщат оператору.

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