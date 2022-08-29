Бывший замглавы Минпромторга Татарстана Тимур Саматов награжден медалью "За доблестный труд"

Тимур Саматов (слева) с мэром города Аргун Илесом Масаевым. Фото: Министерство промышленности и торговли Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью "За доблестный труд" бывшего замминистра промышленности и торговли республики Тимура Саматова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации региона.

Минниханов отметил большой вклад Саматова и в социально-экономическое развитие Татарстана и плодотворный труд.

Отметим, что Тимур Саматов освобожден от должности замглавы Минпроторга республики с 29 августа после шести лет работы. Теперь он является главой Минпромторга Луганской народной республики.

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