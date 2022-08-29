Умер Александр Евдокимов, экс-гендиректор «Камгэсэнергостроя»

Панихида состоится 31 августа в ДК «Энергетик». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно о смерти бывшего генерального директора «Камгэсэнергостроя» Александра Евдокимова. Он скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни в Набережных Челнах.

Прощание с Евдокимовым состоится в среду, 31 августа. Панихида будет проходить с 9:00 до 11:00 в дворце культуры «Энергетик», сообщают «Челнинские известия».

Отметим, что Александр Евдокимов возглавлял «Камгэсэнергострой» с 2003 по 2012 годы. После этого он еще два года работал на предприятии в качестве советника гендиректора и председателя совета директоров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram