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Общество29 августа 2022 8:48

Умер Александр Евдокимов, экс-гендиректор «Камгэсэнергостроя»

Его не стало на 73-м году жизни
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Панихида состоится 31 августа в ДК «Энергетик».

Панихида состоится 31 августа в ДК «Энергетик».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно о смерти бывшего генерального директора «Камгэсэнергостроя» Александра Евдокимова. Он скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни в Набережных Челнах.

Прощание с Евдокимовым состоится в среду, 31 августа. Панихида будет проходить с 9:00 до 11:00 в дворце культуры «Энергетик», сообщают «Челнинские известия».

Отметим, что Александр Евдокимов возглавлял «Камгэсэнергострой» с 2003 по 2012 годы. После этого он еще два года работал на предприятии в качестве советника гендиректора и председателя совета директоров.

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